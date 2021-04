Policjanci CBŚ podczas wielkiej akcji w ośmiu województwach zabezpieczyli nielegalną broń i niebezpieczne materiały wybuchowe

Amfetamina w butelkach po regionalnym alkoholu. Służby zatrzymały przemytników

Pomysłowość przestępców nie zna granic. Z Polski do Szwecji transportowali płynną amfetaminę w butelkach z etykietami regionalnych polskich alkoholi, by zmylić funkcjonariuszy podczas kontroli. W końcu jednak wpadli – grupę przestępczą rozbiło CBŚP i Straż Graniczna, a do sądu trafił akt oskarżenia.