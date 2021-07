Policjanci podejrzani w sprawie śmierci 30-latka z Piątku pozostaną w areszcie

Areszt policjantów z Piątku podejrzanych w sprawie śmierci 30-latka miał zakończyć się 10 lipca. Zdecydowano się jednak go przedłużyć do października.

- Sąd Okręgowy w Łodzi na wniosek prokuratury przedłużył areszt podejrzanym o kolejne trzy miesiące. Śledztwo w tej sprawie nadal trwa – powiedział nam Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Przypomnijmy, w piątek, 2 kwietnia koło godziny 23 ci właśnie policjanci interweniowali w mieszkaniu zmarłego Marcina K. w związku z awanturą, którą wszczął pod wpływem alkoholu. 30-latek mieszkał tam z matką i starszym o pięć lat bratem.

- Policja przybyła do mieszkania pół godziny po awanturze. Weszli do środka, a wtedy policjant wpadł w jakiś szał i zaczął kopać leżącego Marcina. Prosiłem go, aby przestał, przecież on spał i już się nie awanturował. Nie pomogło. Policjantka w tym czasie stała w przedpokoju i się przyglądała. Marcin nie mógł złapać oddechu. Usiadł, a policjant złapał go za włosy i wyciągnął na klatkę schodową. Brat zdążył tylko założyć klapki. Wtedy widziałem go ostatni raz. Usłyszeliśmy jeszcze jakiś huk na klatce. Pomyśleliśmy, że zabiorą brata do komisariatu na dołek i gdy wytrzeźwieje, to do nas wróci– tak relacjonował nam przebieg interwencji Łukasz Kaźmierczak, brat zmarłego 30-latka.