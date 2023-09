Policjanci z Radomska zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o rozbój. ZDJĘCIA

Podejrzani o rozbój zatrzymani przez policjantów z Radomska

Radomszczańscy kryminalni zatrzymali trzech mężczyzn w wieku od 17 do 20 lat podejrzanych o rozbój. Agresorzy zaatakowali 39-latka, a następnie ukradli mu pieniądze i telefon. Za takie przestępstwo grozi kara nawet do 12 lat pozbawienia wolności.

Działania policjantów z Radomska doprowadziły do zatrzymania w poniedziałek, 18 września, trzech mężczyzn w wieku od 17 do 20 lat. Uczestnicy tego zdarzenia to mieszkańcy Radomska. Zatrzymani podczas rozmowy z policjantami przyznali się do zarzucanego im czynu. Nie potrafili logicznie wytłumaczyć swojego zachowania.

Na wniosek prokuratora, sąd zastosował wobec każdego z nich trzymiesięczny areszt.