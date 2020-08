Policyjna akcja przeciw piratom drogowym w trzech powiatach

Podczas akcji „Pirat” policjanci pojawili się na drogach trzech powiatów: piotrkowskiego, tomaszowskiego i łódzkiego wschodniego.

- Powiaty te zostały wybrane nie bez kozery, bowiem mieliśmy sygnały, że właśnie tam kierowcy przekraczają dozwoloną prędkość – wyjaśnia Kamil Wnukowski z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi.

I zaznacza, że działania pod hasłem "Pirat" miały na celu zdyscyplinowanie jeżdżących zbyt szybko kierowców. Chodzi o to, że to właśnie piraci drogowi - obok pijanych siadających za kierownicą - stanowią największe zagrożenie na polskich drogach. Dlatego policjanci systematycznie prowadzą kontrole prędkości.

-Podczas akcji „Pirat” policjanci skontrolowali 86 pojazdów ujawniając 111 wykroczeń w ruchu drogowym. W 72 przypadkach przyczyną kontroli drogowej było przekroczenie dozwolonej prędkości. Z tego powodu 18 kierowców straciło prawo jazdy za przekroczenie prędkości powyżej 50 km na godz. Funkcjonariusze nałożyli 84 mandaty karne i skierowali pięć wniosków o ukaranie do sądów. Zatrzymali także trzy dowody rejestracyjne oraz ujawnili przestępstwo komunikacyjne prowadzenia pojazdu mechanicznego pomimo decyzji o cofnięciu uprawnień – informuje aspirant Anna Kornacka z Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Łodzi.

W akcji „Pirat” udział wzięło 16 policjantów dysponujących ośmioma radiowozami. Wśród nich byli funkcjonariusze z łódzkiej specjalnej grupy „Speed” przeznaczonej do walki z piratami drogowymi. Przyłapani na nadmiernej prędkości kierowcy najczęściej tłumaczyli się tym, że pędzą do pracy lub na umówione spotkanie. Byli też tacy, którzy podważali odczyty policyjnych urządzeń do pomiaru prędkości.