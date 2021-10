Politechnika Łódzka ubiega się w resorcie Czarnka o pieniądze na 3 tys. miejsc na zajęciach wyrównawczych dla studentów pierwszego roku

Zajęcia wyrównawcze dla studentów pierwszego roku po trzech semestrach ich zdalnej nauki w szkołach średnich

– Chcemy, aby uczniowie, którzy przez ostatnie trzy semestry mieli wyłącznie naukę zdalną, mogli również skorzystać z dodatkowych zajęć, tym razem organizowanych przez uczelnie – tłumaczył we wtorek Przemysław Czarnek (de facto w ciągu tych trzech semestrów zdarzył się epizod stacjonarności: we wrześniu i październiku 2020 r.). – Przygotowaliśmy program zajęć wspomagających dla studentów pierwszego roku. Zapraszamy wszystkie uczelnie do wzięcia udziału. Do tej pory aplikuje po środki 170 uczelni, przeznaczamy na ten cel 36 mln zł.

We wtorek ministerstwo doprecyzowało, iż zajęcia wyrównawcze powinny być zorganizowane w okresie październik-grudzień 2021 r. w grupach 25-osobowych, w wymiarze 30 godzin lekcyjnych na grupę. Sposób organizacji zajęć, w tym dobór przedmiotów zależy od uczelni (do państwowych ma ogółem trafić 30 mln zł, do prywatnych – 6 mln zł).