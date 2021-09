Polski Związek Łyżwiarstwa Szybkiego obchodzi w tym roku stulecie działalności. Będą odznaczenia

– To wielki zaszczyt dla nas, że możemy zaprosić i nagrodzić najwybitniejsze postaci w naszej dyscyplinie. I duma, że będziemy też mogli przypomnieć wszystkie wielkie sukcesy, których przez te sto lat działalności mieliśmy bardzo wiele – mówi prezes Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Rafał Tataruch.

Mecenasem obchodów stulecia Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego jest PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. – Od niedawna współpracujemy z PGE i jesteśmy dumni, że tak wielka firma dostrzegła potencjał naszych zawodników. Fakt, że nasz partner chce nas wesprzeć w tak miłej i doniosłej chwili, jak obchody stulecia Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, jest dla nas dużym wyróżnieniem – dodaje prezes Tataruch.

Panczeniści zdobyli dla Polski wiele medali największych imprez światowych, w tym sześć krążków na zimowych igrzyskach olimpijskich – jeden złoty, dwa srebrne i cztery brązowe. Pierwsze dwa wywalczyły w rywalizacji na 1500 metrów podczas igrzysk w Squaw Valley w 1960 roku Elwira Seroczyńska (srebro) i Helena Pilejczyk (brąz). Na kolejne olimpijskie medale trzeba było czekać do XXI wieku, gdy w 2010 roku w Vancouver Katarzyna Bachleda-Curuś, Katarzyna Woźniak i Luiza Złotkowska sięgnęły po brązowy medal w wyścigu drużynowym.

Najlepsze dla polskich panczenistów igrzyska przyszły w 2014 roku, gdy w Soczi zdobyli trzy medale, w tym złoty Zbigniewa Bródki na dystansie 1500 metrów. Dwa kolejne zdobyły drużyny – Katarzyna Bachleda-Curuś, Luiza Złotkowska, Natalia Czerwonka i Katarzyna Woźniak srebrny, a Zbigniew Bródka, Konrad Niedźwiedzki i Jan Szymański brązowy.

– Rzeczywiście, igrzyska w Soczi dla naszej dyscypliny były wyjątkowe, bo przecież połowę wszystkich medali polskiej reprezentacji wywalczyli łyżwiarze szybcy. Teraz pracujemy z młodszym pokoleniem zawodników, by w niedalekiej przyszłości móc powtórzyć ten świetny wynik – mówi brązowy medalista igrzysk w Soczi, a dziś dyrektor sportowy Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego Konrad Niedźwiedzki.

Biało-czerwoni sięgali także po medale mistrzostw świata w wieloboju i na dystansach. W tych pierwszych trzy brązowe wywalczyła Erwina Ryś-Ferens (1978, 1985 i 1988), natomiast medale mistrzostw świata na dystansach wywalczyły drużyny – Natalia Czerwonka, Katarzyna Woźniak i Luiza Złotkowska (2012), Katarzyna Bachleda-Curuś, Natalia Czerwonka i Luiza Złotkowska (2013) oraz Zbigniew Bródka, Konrad Niedźwiedzki i Jan Szymański (2013). W 2020 roku w programie mistrzostw świata zadebiutował sprint drużynowy. Brązowy medal w tej konkurencji wywalczyły Natalia Czerwonka, Andżelika Wójcik i Kaja Ziomek.

W czempionacie starego kontynentu, który od 2018 roku rozgrywany jest również na dystansach, brązowe medale wywalczyli Zbigniew Bródka, Jan Szymański i Adrian Wielgat w biegu drużynowym (2018), Artur Nogal, Piotr Michalski i Sebastian Kłosiński w sprincie drużynowym (2018) oraz Natalia Czerwonka, Andżelika Wójcik i Kaja Ziomek w sprincie drużynowym (2020). Reprezentanci Polski stawali również 56-krotnie na podium wielobojowych mistrzostw świata i Europy na poszczególnych dystansach.

Polskie zawodniczki odnosiły – i odnoszą! – także duże sukcesy w short tracku. W 2018 roku Natalia Maliszewska w Montrealu zdobyła srebrny medal na dystansie 500 metrów w mistrzostwach świata, ale pierwszą polską łyżwiarką odnoszącą sukcesy w międzynarodowej rywalizacji była jej siostra Patrycja, która swój pierwszy medal mistrzostw Europy zdobyła w 2011 roku, a cztery lata później wywalczyła jedyny w historii polskiego short tracku medal w klasyfikacji wielobojowej tej imprezy.

– W trakcie gali odznaczenia zasłużonym dla polskiego łyżwiarstwa osobom wręczać będą m.in. przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. My z kolei przygotowaliśmy wyjątkowe statuetki i medale dla medalistów najważniejszych imprez, a także trenerów i działaczy oraz partnerów, sponsorów i instytucji wspierających polskie łyżwiarstwo – dodaje prezes Tataruch.

Uroczysta gala z okazji 100-lecia Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego odbędzie się w piątek o godz. 19 w hotelu The Westin w Warszawie.