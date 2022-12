Polsko-ukraińska Victoria Boxing Łódź po raz trzeci z rzędu najlepszą drużyną gali. Zdjęcia

I to właśnie po raz trzeci z rzędu Victoria Boxing Łódź zdobyła ten zacny tytuł.

Relacjonuje trener UKS Boxing Łódź Bogdan Szuba: - Wygraliśmy 10 z 14 pojedynków moich zawodników. To piękne zakończenie sezonu bokserskiego w tym roku. Brawa dla naszej mieszanej sekcji bokserskiej polsko - ukraińskiej, która już od 2018 roku reprezentuje barwy Międzynarodowej Szkoły Mistrzostwa Sportowego Edukacja i sport w Łodzi.

Pojechaliśmy do Opoczna na zaproszenie prezesa Okręgowego Związku Bokserskiego, jak i właściciela KSW Opoczno Adama Pokusy. Zgłosiłem aż 19-osobową kadrę. Piętnastu wystartowało w walkach turniejowych, a czterech w walkach sparingowych. Z całej drużyny jestem strasznie dumny, wygraliśmy 10 pojedynków i tylko 5 przegraliśmy.

Tak jak już wspomniałem wcześniej to bardzo dobry rok dla mojej sekcji, którą prowadzę wraz z Andrzejem Bodnarczukiem. Trzeci rok z rzędu zdobyliśmy Tytuł Najlepszej Drużyny Turnieju. I trzeci z rzędu w ostatnich turniejach, które toczyliśmy w Łodzi, na Podlasiu i w Opocznie.

Turniej stał na bardzo dobrym poziomie. Widać, że organizatorzy włożyli dużo serca w organizację, gdyż między walkami były pokazy tańca młodych i starszych tancerzy. Zawodnicy wychodzili po wybiegu w rytmie muzyki, którą każdy mógł sobie wybrać. Gala była pokazywana na żywo na stronie Bokser. Org. A cała oprawa niczym nie różniła się od gal boksu zawodowego, w których miałem zaszczyt brać udział już wiele razy.

Do turnieju zgłosiło się aż 20 klubów zrzeszonych w strukturach OZB i PZB oraz kilka niezrzeszonych, m.in.: KSB Stal Kutno, KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, Olimpijczyk Ozorków, UKS Victoria Boxing Łódź, Włókiennik Łódź, WKB Start Włocławek, Start Częstochowa, RKS Łódź, KSW. KO. Opoczno, Nokaut Radomsko, Garda Bełchatów, KS. Skalnik Wiśniówka, KS Shark Łódź, Ring Busko Zdrój, UKS Pitt Bull boks Koło, Fighter Kielce, ŁKS Łódź, UKS Victoria Grabów, Amatorski KB Skierniewice, JKB Jawor Team.

Łącznie odbyło się aż 37 pojedynków mężczyzn, a także 5 pojedynków pań. Wyniki walk Victoria Boxing Łódź były następujące :

1. Natalia Mucha w wadze do 52kg zdobyła złoty medal - pokonała zawodniczkę Martynę Małek z klubu Olimpijczyk Ozorków.

2. Filip Dernicki 42 kg wygrał jednogłośnie na punkty i zdobył złoty medal, pokonując zawodnika Startu Włocławek Kacpra Brzezińskiego-Lorenc.

3. Alan Szwed zdobył srebrny medal. W wadze 46kg przegrał swój pojedynek na punkty z Mateuszem Gebusiem z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski.

4. Roman Zazubyk 63 kg wygrał swój pojedynek bokserski przed czasem w trzeciej rundzie zdobywając złoty medal, a pokonał Adriana Champlewskiego UKS Pittbull Boks Koło.

5. Artem Fontanyi 52 kg wygrał i zdobył złoty medal, pokonując jednogłośnie na punkty zawodnika również z Koła Nikodema Wolskiego.

6. Karol Sagarala 66 kg przegrał swój pojedynek, ulegając na punkty i zdobywając srebrny medal z Kacprem Jarockim z ŁKS Łódź.

7. Władysław Golowaszczenko 70kg wygrał jednogłośnie na punkty z Tymoteuszem Perką z ŁKS Łódź.

8. Kacper Sikorski 67kg wygrał w pięknym stylu przez rsc w trzecim starciu, zdobywając złoty medal, z Mateuszem Grzywna z Garda Bełchatów.

9. Denys Bilow 75kg pokonał Bartosza Klepacza z KSZO Ostrowiec Świętokrzyski, zapewniając sobie złoty krążek

10. Elwir Karimov 60kg wygrał jednogłośnie na punkty z klubowym kolegą Danylo Szeremietiewiem

11. Semir Al-Khalidi przegrał wyrównany pojedynek i uległ na punkty zawodnikowi Włókiennika Łódź Piotrowi Kowalczykowi

12. Bardzo dobry techniczny pojedynek pokazali zawodnicy Victoria Boxing Łódź Vadim Chruszcz (złoto) i Mikołaj Dmytruk (srebro)

13. Maksymilian Szwed 67kg wygrał jednogłośnie na punkty z Alanem Wąsowskim z KSW Opoczno, zapewniając sobie złoty medal

Również bardzo dobry pojedynek w wadze ciężkiej stoczył zawodnik z łódzkiego Widzewa (w turnieju jako niezrzeszony) Szymon Miśkiewicz, wygrywając 3:0 z Bartłomiejem Gorolem z JKB Jawor Team

Mówi trener Bogdan Szuba: - Rok 2022 był dla mojej sekcji bokserskiej bardzo pracowity. Zaliczyliśmy aż 13 gal bokserskich w miastach na terenie całej Polski, takich jak Warszawa, Szczecin, Krosno, Stalowa Wola, Kętrzyn, Mielec, Lublin, Radom, Ciechocinek, Sokółka, Opoczno i Łódź. Łącznie jako drużyna stoczyliśmy ponad 100 pojedynków bokserskich z czego większość wygraliśmy. Jestem dumny że mogę reprezentować barwy mojej kochanej szkoły MSMS Edukacja i sport z ul Jarosławskiej 29 i reprezentować miasto Łódź na Arenach Ogólnopolskich i Międzynarodowych w takim sportowym wykonaniu. Przyszedł czas na odpoczynek zbliżają się święta i czas najwyższy spędzić je w gronie rodzinnym z żoną i córkami.

Właśnie z tego miejsca dziękuję mojej żonie Marzenie i moim córeczkom Martynie i Wiktorii za wyrozumiałość i wiarę we mnie. To właśnie wiara mojej rodziny daje mi siłę, gdy wyjeżdżam w Polskę i opuszczam rodzinny dom. Podziękowania również składam dyrekcji mojej szkoły za kolejny rok zaufania i ogromnej pomocy w rozwój sekcji bokserskiej UKS Victoria Boxing Łódź.

Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia życzę całej redakcji i wszystkim miłośnikom boksu zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia, pełnych rodzinnego ciepła oraz samych szczęśliwych dni w nadchodzącym nowym roku.