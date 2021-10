Pomóżmy Oskarowi spędzić pierwsze urodziny w domu!

Oskar mieszka na Oddziale Intensywnej Terapii Noworodka w Klinice Neonatologii Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki. Przyszedł na świat 14 tygodni przed planowanym terminem swoich narodzin. Ważył wtedy 570 gramów...Rozpoczęła się walka o jego życie. Ale on dzielnie walczył, by przetrwać kolejny dzień.

- Od pierwszych chwil w walce towarzyszył mu respirator , poznał się z nim już kilka minut po urodzeniu – czytamy na profilu ICZMP na Facebooku.- Wspierał on niedojrzałe płuca i słabe mięśnie Oskara w oddychaniu, stając się jego nierozłącznym przyjacielem Początkowo respirator podawał powietrze i tlen prosto do jego tchawicy przez rurkę intubacyjną. Po wielu staraniach i kilku nieudanych próbach w 79 dobie życia wreszcie udało się pozbyć tej rurki. Respirator jednak nadal był potrzebny. Tym razem dmuchał niezbędne gazy w nos przez różne dziwne maseczki, noski mocowane do głowy. Czasem uwierały Oskara w nos, czasem w policzki. Trudno mu było normalnie otwierać oczy, uśmiechać się do mamy czy taty, nie mówiąc już o nauce jedzenia. Mijały kolejne dni, tygodnie. Myślano nawet o tym, aby respirator ponownie podłączyć do tchawicy przez specjalną dziurkę w szyi. Ten zabieg nazywa się tracheostomią. Jednak pewnego dnia Oskar otrzymał specjalne „wąsy” pod nos. Polubił je, bo chociaż też podłączone do respiratora, to już nie uciskały noska i policzków, nie krępowały ruchów głowy, pozwalały nawet się uśmiechać i poznawać trochę nowe smaki.