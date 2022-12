Popisowy mecz siatkarek Grot Budowlanych w Pucharze CEV. Radosna Wigilia w klubie

Tylko pierwszy set był wyrównany. Łodzianki prowadziły 16:14, później 21:18. Wygrały partię do 21. Kiedy drużyna trenera Macieja Biernata rozpracowała rywalki i opadła trema, wyższość gospodyń nie podlegała dyskusji. Dość powiedzieć, że w drugim secie siatkarki Grot Budowlanych prowadziły 16:9 (wygrały do 16), a w trzecim było 15:5 i 21:9. Łodzianki rozgromiły rywalki do 11.

Po meczu w radosnej atmosferze w Sport Arenie odbyło się spotkanie wigilijne drużyny, sztabu szkoleniowego, działaczy i zaproszonych gości. Honory gospodarza pełnił prezes Marcin Chudzik.

Dużym powodzeniem podczas meczu 1/16 Pucharu CEV i po meczu cieszyły się kalendarze na 2023 rok ze zdjęciami naszych siatkarek. Dziewczęta na zdjęciach wyglądają zjawiskowo. Uruchomiona została także sprzedaż wysyłkowa.

Rewanż w Rumunii zostanie rozegrany 21 grudnia o godz. 17.

Grot Budowlani Łódź - CSO Voluntari 2005 3:0 (25:21, 25:16, 25:11)

Grot Budowlani: Ewelina Polak 2, Monika Fedusio 18, Judyta Gawlak 14, Melis Durul 16, Aleksandra Kazała 6, Małgorzata Lisiak 5, Justyna Łysiak (l) oraz Dominika Sobolska, Julia Kąkol 1, Martyna Łazowska, Adrianna Kukulska. Trener: Maciej Biernat.