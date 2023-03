Potrawy z jajek do przygotowania z dzieckiem. Oryginalne przepisy. Łatwe i szybkie przygotowanie

Czas spędzany z dorosłymi może być dla dzieci nie tylko źródłem radości, szansą na budowanie bliskich rodzinnych relacji, ale też okazją do przekazywania wiedzy i różnych umiejętności z pokolenia na pokolenie. Jednym z miejsc, gdzie najmłodsi mogą uczyć się od starszych, jednocześnie świetnie się bawiąc, jest kuchnia, gdzie mogą wspólnie coś ugotować. Nie muszą to być trudne potrawy, ale dobrze, by były atrakcyjne dla maluchów. Świetnie nadają się do tego dania z jajkami, które są łatwe do wykonania, smaczne, a ich stworzenie może dać ogromną satysfakcję.

– Pamiętajmy, że przygotowując potrawy z jajkami, powinniśmy zadbać o higienę, szczególnie gdy kucharzami są dzieci – mówi Tomasz Jokiel z Ferm Drobiu Jokiel. – Przed rozpoczęciem kulinarnych przygód sprawdźmy, czy jaja są całe, a skorupka czysta. Bezpośrednio przed wykorzystaniem powinniśmy przemyć je pod bieżącą wodą i osuszyć papierowym ręcznikiem. Nie powinniśmy też używać do jedzenia sztućców, które wcześniej miały kontakt z surowymi jajkami.