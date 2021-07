Powołanie dla trenera żużlowców Orła Łódź Adama Skórnickiego

– Z przyjemnością przyjąłem informację o nominacji na trenera Północy, to dla mnie duże wyróżnienie – powiedział trener Adam Skórnicki., cytowany przez stronę Wilków Krosno. – Przede mną teraz trudne zadanie zestawienia składu na to spotkanie, ale jest przecież w kim wybierać. Drużyny Zdunek Wybrzeża Gdańsk, Aforti Startu Gniezno, Abramczyk Polonii Bydgoszcz oraz mojego Orła Łódź mają wielu dobrych zawodników. Cel na ten mecz będzie jeden – odebrać wreszcie puchar za zwycięstwo ekipie Południa, która wygrywała w ostatnich dwóch latach – dodał szkoleniowiec.

Składy drużyn na mecz Północ vs Południe będą siedmioosobowe (bez zawodników pod nr 8 i 16; będzie za to żużlowiec U-24) i zostaną oparte na zawodnikach klubów I ligi, podzielonych wedle klucza geograficznego. Ekipa Północy, składać się będzie z żużlowców klubów z Bydgoszczy, Gdańska, Gniezna i Łodzi. Z kolei Południe reprezentować będą zawodnicy drużyn z Ostrowa Wielkopolskiego, Rybnika, Tarnowa i gospodarzy – Krosna.

Zanim dojdzie do meczu Północ-Południe, żużlowcy Orła i Wilków Krosno zmierzą się w Łodzi w niedzielę o godz. 14 o ligowe punkty. rywal KŻ Orzeł Łódź jest wiceliderem rozgrywek eWinner 1. Ligi. Cellfast Wilki Krosno do tej pory zgromadziły na swoim koncie dziewiętnaście punktów. Orzeł Łódź z dziesięcioma oczkami zajmuje siódmą pozycję. Ostatni mecz Orła Łódź rozgrywany na Moto Arenie zakończył się zwycięstwem gospodarzy. W triumfie nad Abramczyk Polonią Bydgoszcz (51:39) dużą rolę odegrał wspaniały doping kibiców, którzy wspierali drużynę przez całe spotkanie.

W pierwszym meczu w Krośnie Wilki wygrały z Orłem 49:40. Najwięcej punktów dla zwycięzców zdobyli byli... żużlowcy Orła: Mateusz Szczepaniak 13 i Tobiasz Musielak 9. Andrzej Lebiediew zdobył 12 punktów. W Orle najlepiej punktowali obcokrajowcy: Brady Kurtz (12) i Luke Becker (9). Walka w Łodzi toczyć się będzie nie tylko o zwycięstwo, ale jeszcze o punkt bonusowy.

Zakup biletów możliwy jest za pośrednictwem systemu sprzedaży motoarena.makis.pl oraz od poniedziałku do piątku w Centrum Sprzedaży Biletów w hali przy Atlas Arenie. Więcej na www.orzel.lodz.pl.

