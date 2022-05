Powrót do domu. Marczyk i Gospodarczyk wystartują w 78. ORLEN Rajdzie Polski Dariusz Kuczmera

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk wystartują w 78. ORLEN Rajdzie Polski. To będzie świetna okazja do pokazania się polskim kibicom na krajowym podwórku, ale przede wszystkim do treningu przed Rajdem Estonii – kolejną rundą Rajdowych Mistrzostw Świata WRC.