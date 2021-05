Powstają stacje Łódzkiego Roweru Publicznego. Kiedy ruszy system roweru miejskiego w Łodzi?

Łódzki Rower Publiczny 2021. Są już pierwsze stacje!

Na łódzkich ulicach pojawiają się pierwsze stacje Łódzkiego Roweru Publicznego. Metalowe stojaki można zobaczyć m.in. na ulicy Kopernika, Radwańskiej czy alei Mickiewicza. Według Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi montaż ma się zakończyć w ciągu kilkunastu dni.

Zgodnie z umową zawartą z firmą Homeport Polska do 18 maja, czyli do następnego wtorku w Łodzi miała zacząć działać pierwsza część systemu złożona z 500 rowerów i 50 stacji. Jednak na razie pojawią się stacje, rowery będą dostępne do wypożyczenia w wakacje.

Powodem opóźnienia są zerwane łańcuchy dostaw i problemy na rynku rowerów. Zawirowania spowodowane są ogólnoświatową pandemią. To oznacza, że umowa nie zostanie zrealizowana.