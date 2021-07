Pracownica banku w Tomaszowie okradała klientów. Jak odzyskać pieniądze?

Tomaszowianka ukradła klientom banku ponad 700 tys. zł

Pierwsze sygnały dotyczące niejasności finansowych na koncie klientki jednej z placówek partnerskich dużego banku, dotarły do policjantów pod koniec stycznia bieżącego roku. Sprawa jednak nie była oczywista, a początkowe ustalenia wskazywały wręcz, że prowadzone przez placówkę operacje finansowe realizowane są zgodnie z przepisami i wolą klientów, co potwierdzały stosowne dokumenty i zapisy w elektronicznym systemie bankowym. Dopiero wnikliwa analiza policjantów z wydziału dochodzeniowo-śledczego wykazała, że jedna z pracownic tomaszowskiej placówki bankowej wprowadziła do obiegu podrobione dokumenty uwierzytelniające nielegalne operacje bankowe.

5 lipca 2021 roku zebrany w sprawie materiał dowodowy pozwolił na zatrzymanie Adriany J., 40-letniej mieszkanki powiatu tomaszowskiego. Okazało się, że od 2014 roku kobieta uwierzytelniała w ten sposób generowane bez zlecenia klientów na ich kontach operacje bankowe jak przelewy, wpłaty i wypłaty środków finansowych. Policjanci ustalili dziewięciu pokrzywdzonych, z kont których kobieta ukradła łącznie ponad 765 tysięcy złotych.