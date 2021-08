Pracownicy sklepów nie chcą pracować w niedziele niehandlowe, a lista czynnych sklepów się wydłuża. Kasjerzy grożą odejściem z pracy

Wszystkie lub wybrane sklepy Żabka, ABC, Groszek, Delikatesy Centrum, Lewiatan, Intermarche od dłuższego czasu są otwarte w niedziele niehandlowe. Jest to możliwe, gdyż są także operatorami pocztowymi i umożliwiają odbiór przesyłek, a operatorzy pocztowi zostali wyłączeni z zakazu.

Biedronka wkracza do akcji

I choć wywoływało to negatywne komentarze wśród pracowników i części klientów, to prawdziwa burza rozpętała się, gdy do otwierania sklepów w niedziele niehandlowe włączyła się Biedronka. Początkowo mowa była o ok. 50 sklepach w kraju, później ta liczba wzrosła do 240, a to nie koniec. Pracownicy sieci portugalskich dyskontów skarżą się, że o zmianach dowiadują się zaledwie z kilkudniowym wyprzedzeniem. Część chce zrezygnować z pracy.