Prezentacja TME SMS Łódź w Manufakturze. Ta drużyna powalczy o złoto. Zdjęcia

Piłkarki TME SMS Łódź już w sobotę 14 sierpnia rozpoczną sezon Ekstraligi Kobiet. Na rynku Manufaktury zorganizowano specjalny briefing prasowy połączony z prezentacją zawodniczek. Po raz pierwszy pokazano również stroje, w których piłkarki TME SMS Łódź będą występowały w rozgrywkach 2021/22. Sponsorem Tytularnym pozostała łódzka firma TME, a wśród sponsorów drużyny jest także firma Pamso.

Na specjalnie ustawionej scenie głos zabrał Andrzej Kuczyński, członek zarządu ds. operacyjnych TME. - Jako firma TME przedłużyliśmy współpracę z klubem, zwiększając nasze zaangażowanie, co bardzo nas cieszy. Dwa sezony temu chcieliśmy zakończyć sezon w pierwszej piątce. To nam się udało. Rok temu celowaliśmy w podium i zajęliśmy drugie miejsce. Teraz chcemy walczyć o mistrzostwo, aby rozgrywki Ligi Mistrzyń zagościły w Łodzi. Wierzymy, że jest to możliwe - zapowiada Andrzej Kuczyński.

Podobną ambicję wykazuje Janusz Matusiak. Prezes klubu uważa, że zespół jest w stanie sięgnąć po mistrzostwo Polski. - Będziemy robić wszystko, aby walczyć o mistrzostwo - mówi Janusz Matusiak. - Oczywiście w sporcie do takich deklaracji należy podchodzić bardzo ostrożnie, ale wiemy też, że zespół jest dobrze przygotowany. Marek Chojnacki poukładał drużynę. Świadczą o tym sparingi, które wyglądały naprawdę nieźle. Nasze sukcesy nie byłby możliwe bez sponsorów. Firma TME jeszcze zwiększyła swoje zaangażowanie, dziękuję też za wsparcie Szkole Mistrzostwa Sportowego im. Kazimierza Górskiego, Miastu Łódź nowemu sponsorowi technicznemu - firmie Zina, klinice Orto Med Sport i firmie Pamso, z którą przedłużyliśmy umowę.