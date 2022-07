Prezentacja Widzewa. Nowe koszulki i nowe numery widzewiaków. Zobacz zdjęcia kibiców

Najpierw zaprezentowano nowe stroje, w jakich będą występowali widzewiacy w ekstraklasie. Piłkarze wybiegali z sali kolumnowej na trybunę VIP. Czerwoną, podstawową koszulkę zaprezentował nowy kapitan drużyny Patryk Stępiński. Drugim kapitanem drużyny został Marek Hanousek. Koszulkę rezerwową, granatową zaprezentował numer 21, nowy piłkarz Widzewa, młodzieżowiec Jakub Sypek. Kibice skandowali nazwisko nowego gracza Widzewa. Później obejrzeliśmy stroje bramkarzy, a w dalszej kolejności wychodzili wszyscy zawodnicy z pola.

Przy okazji dowiedzieliśmy się, z jakimi numerami grać będą nowi piłkarze. Jordi Sanchez będzie grać z dziewiątką. Numery pozostałych nowych graczy: Mateusz Żyro - numer 4, Bożidar Czorbadżijski - nr 3, Serafin Szota - nr 5, Juljan Shehu - nr 6. Z siedemdziesiątką grać będzie Adam Dębiński, a z szesnastką Filip Zawadzki.

Po piłkarzach przyszedł czas na prezentację sztabu szkoleniowego i zarządu. Na pierwszy ogień poszła odpowiedzialna za magazyn i stroje Anna Grzejszczak-Sarna, następnie poznaliśmy kitmana Kacpra Pipczyńskiego, lekarzy, trenerów, którzy pomagają pierwszemu szkoleniowcowi. Wielkie brawa zebrał trener Janusz Niedźwiedź. Ceremonię zamknęły najważniejsze osoby w klubie: Maciej Szymański, Tomasz Wichniarek, Michał Rydz, Mateusz Dróżdż.

- Będą lepsze i gorsze momenty, ale musimy się razem trzymać, a na pewno osiągniemy kolejne sukcesy - powiedział kapitan drużyny Patryk Stępiński.

- My daliśmy radę na boisku, wy na trybunach, wspólnie osiągnęliśmy cel, awans do ekstraklasy - dodał zwracając się do kibiców trener Janusz Niedźwiedź. - Gratulacje należą się wszystkim. Wierzę, że w ekstraklasie pokażemy swoją jakość. I będziemy osiągać sukcesy.

„Mistrzostwo Polski” - słychać było życzeniowy okrzyk kibica

- Mamy prośbę, abyśmy przez cały sezon byli razem, żeby to był jeden wielki Widzew - podsumował prezes Mateusz Dróżdż. - Oby ten sezon miał wiele radości, uśmiechu. Ważne żebyśmy w takim nastroju spotkali się po ostatnim meczu.

„Jesteśmy z wami, RTS, jesteśmy z wami” - skandowali kibice.

- Dziękujemy za fantastyczne przyjęcie. Cieszy, że po ośmiu latach prezentujemy Widzew w ekstraklasie - oświadczył Marcin Tarociński.

Następnie przy stolikach usiedli zawodnicy, mieli czas dla każdego kibica, podpisywali zdjęcia, pozowali do wspólnych fotografii.

Teraz tylko trzeba wygrywać...