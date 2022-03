Prezes ŁKS uważa, że drużyna jest silniejsza niż w ekstraklasie

Kibice ŁKS Łódź od 21 listopada czekają na wygrany mecz swoich ulubieńców w I lidze. Ci zmierzą się w sobotę na swoim stadionie z Koroną Kielce i będzie okazja na trzy punkty.

Dla obu ekip marzących o PKOEkstraklasie to niezwykle ważne spotkania. Zarówno ŁKS, jak i kielczanie nieszczególnie zaczęli bowiem piłkarską wiosnę. Ci pierwsi zremisowali na swoim boisku ze słabeuszami ze Stomilu Olsztyn 1:1 (1:1), a drudzy w Jastrzębiu z GKS, który zajmuje w tabeli przedostatnie miejsce także 1:1 (1:1). Goście prowadzeni przez trenera Leszka Ojrzyńskiego mają na koncie 36 punktów, które zdobyli w 21 meczach i zajmują trzecie miejsce w tabeli, tracąc do wicelidera Widzewa Łódź zaledwie trzy „oczka”. Przypominamy, że zarówno mistrz jak i wicemistrz bezpośrednio awansują do elity. Podopieczni Kibcu Vicyny z 30 punktami na koncie są na pozycji dziewiątej, ale rozegrali 20 spotkań. Wygrana jest więc koniecznością. Można się spodziewać, że po falstarcie w Jastrzębiu będą zmiany w składzie wyjściowym łodzian. Podobnie zresztą myśli sternik klubu Tomasz Salski, który w programie sportowym Radia Łódź mówił między innymi: - Nie ukrywam, że byłem zaskoczony pewnymi wyborami personalnymi na mecz z Jastrzębiem i sądzę, że będą zmiany na spotkanie z Koroną. Uważam zresztą, że kadra ŁKS jest dużo lepsza niż za trenera Kazimierza Moskala przy awansie, czy nawet lepsza niż w ekstraklasie. Kluczem jest zestawienie w odpowiedni sposób zawodników, którzy są do dyspozycji i złapanie balansu. Specjalnie pojechałem do Turcji, pierwszy raz, żeby zobaczyć jak wygląda praca na treningach. Uważałem, że w sparingach ten balans był widoczny.

Sternik klubu wyjaśnił też, że miał zapytanie o jednego z piłkarzy, ale mało realne jest żeby odszedł z alei Unii 2. - Czasu jest za mało, wydaje mi się, że zostaniemy z taką kadrą jak obecnie, ale poczekajmy, czasu jeszcze trochę zostało - mówił. - Jeśli udałoby nam się awansować to na pewno skład wymagałby uzupełnień, wydaje mi się, że na trzech bardzo konkretnych pozycjach. Jeśli tego awansu nie będzie to tych zmian siłą rzeczy nie będzie dużo.

W środę ruszyła sprzedaż biletów na sobotnie starcie ełkaesiaków z Koroną Kielce, ale także na spotkania z Puszczą Niepołomice oraz Stomilem Olsztyn. Wejściówki są dostępne w internetowym systemie sprzedaży, a także w kasie biletowej od strony al. Unii. W kasach płacić można tylko gotówką. W czwartek będą one czynne od 12 do 16, w piątek od 15 do 19, a w dniu meczu od 10 do 13.30. ą