Prezydent Piotrkowa nagrodził mistrza świata ZDJĘCIA

Zapaśnik Atletycznego Klubu Sportowego Piotrków został na początku października mistrzem świata w zapasach stylu wolnego podczas turnieju rozegranego w Oslo. Triumfował w kategorii wagowej do 70 kg i jest to największy sukces w jego karierze. To także jedno z największych osiągnięć w historii AKS i piotrkowskich zapasów. Przy okazji warto przypomnieć wicemistrzostwo olimpijskie Piotra Stępnia z 1992 rok (Barcelona). - Środowe spotkanie, było podziękowaniem dla zapaśnika AKS za godne reprezentowanie naszego miasta - mówi Jarosław Bąkowicz, rzecznik prasowy Piotrkowa. - Magomedmurad Gadżijew od wielu lat otrzymuje od miasta comiesięczne stypendium w wysokości trzech tysięcy złotych. Doceniamy bowiem jego wkład i zaangażowanie. Jest wzorem sportowca do naśladowania przez młodzież. Piotrków jest zresztą miastem rozkochanym w zapasach. Ten sport ma tu u nas duże tradycje, okraszone wieloma medalami. Jest zresztą duże zainteresowanie ze strony kibiców.

Dodajmy, że AKS Madej Wrestling Team dwukrotnie stawał na najwyższym podium Krajowej Ligi Zapaśniczej. ą