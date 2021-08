Próbował odbić kolegę z rąk policji. Teraz grozi mu do pięciu lat więzienia Katarzyna Bil

W jednym ze sklepów przy ulicy Pabianickiej w Bełchatowie doszło do kradzieży sześciopaku piwa. Z pozoru prosta do rozwikłania sprawa zamieniła się w sceny niczym z filmu, ponieważ do akcji wkroczył 21-latek, który chciał "odbić" kolegę z rąk policji.