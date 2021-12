Próbowali okraść domek Świętego Mikołaja na ul. Piotrkowskiej. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności

Do zdarzenia doszło we wtorek 30 listopada po godzinie 3:00. Pracownik jarmarku bożonarodzeniowego na ul. Piotrkowskiej usłyszał hałasy dochodzące z domku Świętego Mikołaja. Jak się okazało za hałas odpowiedzialni byli dwaj mężczyźni w wieku 39 i 41-lat. Jeden z mężczyzn przebywał w domku Świętego Mikołaja, drugi natomiast stał na zewnątrz. Pracownik ochrony natychmiast zawiadomił funkcjonariuszy policji. Zatrzymanym mężczyzną zostały postawione zarzuty usiłowania kradzieży. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.