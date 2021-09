Proces o wyłudzenie pieniędzy z ARMiR. 11 osób oskarżonych o wyłudzenie około 10 mln zł z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Na procesie nastąpił pewien przełom, bowiem sędzia Piotr Wzorek zakończył czytać wyjaśnienia oskarżonych ze śledztwa. Oznacza to, że teraz będą zeznawać świadkowie. Prokuratura zgłosiła ponad 30 świadków, do których najpewniej dołączą świadkowie zgłoszeni przez obrońców, co oznacza, że proces potrwa jeszcze wiele miesięcy.

To nie były łapówki, lecz pomoc finansowa

W poniedziałek sędzia Wzorek odczytał wyjaśnienia Marka W., brata wójta gminy Daszyna. Wynika z nich, że w sprawie dotacji Marek W. współpracował z pracownikiem ARiMR Maciejem M., który też zasiada na ławie oskarżonych. Marek W. zaznaczył w śledztwie, że pieniądze, które przekazywał Maciejowi M., to nie były łapówki, lecz pomoc finansowa.

Marek W. wyjaśnił też, że brał liczne kredyty hipoteczne na zakup ziemi. Na ich spłatę trzeba było przeznaczać 100 tys. zł miesięcznie. Z czasem kredytów było już takie wiele, że – jak przyznał oskarżony – banki nie chciały już udzielać kolejnych. Ponadto Marek W. nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i dał do zrozumienia, że był w dobrych, stałych kontaktach z bratem Zbigniewem, do którego dzwonił średnio 20 razy dziennie.