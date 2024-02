Proces w sprawie napadu rabunkowego z bronią palną - padły strzały! - na kantor w centrum Łodzi zacznie się od nowa. Co się stało?

Chodzi o to, że prowadzący proces sędzia Jarosław Leszczyński na początku marca tego roku przejdzie w stan spoczynku. Dlatego zostanie wybrany nowy skład orzekający z ławnikami i sędzią prowadzącym. A to z kolei oznacza, że – zgodnie z przepisami – proces, który trwa od 1 czerwca 2023 roku, zacznie się od nowa.

Proces w Łodzi: akcja antyterrorystów

Na ławie oskarżonych zasiadają dwaj łodzianie: 56-letni Janusz Sz. i 45-letni Tomasz A. Prokuratura zarzuca im napad z bronią na kantor przy skrzyżowaniu ul. Przybyszewskiego i ul. Kilińskiego na Górnej, w którym było 700 tys. zł. O kalibrze sprawy najlepiej świadczy fakt, że oskarżeni zostali zatrzymani po spektakularnej akcji przez uzbrojonych antyterrorystów. Oskarżeni przebywają w areszcie śledczym i nie przyznają się do winy. Grozi im do 15 lat więzienia.

Sędzia Leszczyński wystąpił do sądu wyższej instancji, czyli do Sądu Apelacyjnego w Łodzi, z wnioskiem o przedłużenie oskarżonym aresztów tymczasowych do końca czerwca tego roku. Sam proces został odroczony bezterminowo.