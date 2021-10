Proces w sprawie pamiętnej tragedii na ul. Przestrzennej. Czy oskarżony przygniótł ofiarę autem do drzewa?

W sprawie tej prokuratura i adwokat Sławomir Szatkiewicz, pełnomocnik rodziny pokrzywdzonego, nie mają wątpliwości, że oskarżony przygniótł samochodem Michała K. do drzewa. Tymczasem obrona uważa, że Tomasz W. nie „przygwoździł” pokrzywdzonego do drzewa, a jedynie przypadkowo po nim przejechał.

Krew na drzewie i noga zmiażdżona

Z opinii biegłych – Joanny K., Agnieszki J. i Rafała B. - wynikało, że jednak doszło do przygniecenia ofiary do drzewa. Podczas rozprawy zaprezentowano na monitorze zdjęcia z akt sprawy zrobione po tragedii przy ul. Przestrzennej. Widać na nich było krew na drzewie oraz – jak to określili biegli – „wyrwane fragmenty tkanki tłuszczowej”. Inne fotografie przedstawiały zwłoki Michała K. Widoczne były ciężkie obrażenia lewej nogi. Wyglądało to tak, jakby została zmiażdżona i rozerwana.

W wyprawie na ul. Przestrzenną Tomaszowi W. towarzyszyli dwaj znajomi: Dominik S. i Robert W., którym prokuratura zarzuciła udział w pobiciu Michała K. i w zdemolowaniu jego mercedesa. Ich sprawa została wyłączona do osobnego rozpoznania.