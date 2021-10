Producenci papierosów protestują przeciwko proponowanym zmianom w akcyzie, które mają wejść w przyszłym roku

Ministerstwo na początku października przygotowało projekt zmian w ustawie o podatku akcyzowym. Trafił on do uzgodnień międzyresortowych i jeśli wejdzie w życie, to podwyższy akcyzę nie tylko na tytoń i papierosy, ale i na alkohol. Twórcy nowelizacji chcą w ten sposób ograniczyć stosowanie używek przez Polaków.

Co ma sie zmienić?

W przypadku tytoniu chodzi o podwyższenie minimalnej stawki akcyzy na papierosy ze 100 do 105 procent całkowitej kwoty akcyzy. Ma się natomiast nie zmienić wysokość akcyzy na płyny do papierosów elektronicznych i cygara oraz cygaretki. Autorzy nowelizacji tłumaczą to tym, że obecne stawki są już wysokie - w porównaniu do innych wyrobów tytoniowych. Wywołało to olbrzymie niezadowolenie trzech wielkich graczy na polskim rynku wyrobów tytoniowych.