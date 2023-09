Prognoza pogody na ostatnie dni lata. Pogoda na jutro 21 września 2023. Sprawdź pogodę na 7 dni 20.09.2023

Pogoda na poniedziałek 18 września 2023

W poniedziałek pod koniec dnia na krańcach zachodnich więcej chmur i opady deszczu. Będzie to zapowiedź zbliżającego się frontu atmosferycznego. Temperatura maksymalna od 25°C na wschodzie i lokalnie nad morzem do 29°C na zachodzie, w rejonach podgórskich około 24°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, z kierunków południowych. Wysoko w górach porywy do 80 km/h.

W nocy z poniedziałku na wtorek w zachodniej połowie kraju stopniowy wzrost zachmurzenia i postępujące od zachodu do centrum opady deszczu i lokalne burze – może spaść do 20 mm deszczu. Na wschodzie jeszcze pogodnie. Noc ciepła, od 13°C do 18°C, w rejonach podgórskich Karpat od 10°C do 14°C. Silniejszy wiatr w rejonach podgórskich, na Pogórzu Karpackim porywy do 70 km/h. Podczas burz porywy wiatru do 60 km/h.