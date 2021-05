Prognoza pogody na wiosnę 2021. Czy będzie wreszcie cieplej? Wiosna w 2021 roku będzie ciepła? 8.05.2021

Prognoza pogody na wiosnę 2021. Czy będzie wreszcie cieplej? Wiosna w 2021 roku będzie ciepła?

Jaka będzie wiosna 2021? Czy tak jak w ostatnich latach można spodziewać się śnieżycy na Wielkanoc i szybkiego pojawienia się upałów? Na to pytanie zna już odpowiedź Zdzisław Cyganiak, obserwator przyrody z Wartkowic w powiecie poddębickim.

Wiosna meteorologiczna zaczęła się 1 marca 2021 i potrwa do 31 maja 2021. Marzec, kwiecień i maj to czas, gdy w naszym klimacie pogoda jest najbardziej "wiosenna". Jednak wiosna kalendarzowa rozpocznie się 21 marca i potrwa do 21 czerwca. Za to wiosna astronomiczna rozpocznie się 20 marca o godz. 10.32 i zakończy się 21 czerwca o godz. 5.32.

Obserwator przyrody Zdzisław Cyganiak przekonuje, że tegoroczna wiosna będzie... normalna. Nie należy spodziewać się zbyt niskich ani zbyt wysokich temperatur.