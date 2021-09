Program Sanatorium Miłości zmienił życie Iwony i Gerarda. Jak żyją Iwona i Gerard? Odcinek specjalny Sanatorium Miłości 25.09.2021

Program Sanatorium Miłości zmienił życie Iwony i Gerarda

Zobacz co nowego słychać u Iwony i Gerarda?

Z odcinka specjalnego, który wyemitowany zostanie już 3 sierpnia, dowiemy się m. in. tego, jak program zmienił życie Iwony Mazurkiewicz z Radomska. A zmienił... i to bardzo. Tego, że Iwona znalazła w programie miłość, nie da się już ukryć. Potwierdzają to zdjęcia publikowane w mediach społecznościowych, także przez prowadzącą program. To, że Iwona i Gerard mieszkają razem, pokazali wiosną podczas nagrania do innej produkcji TVP „Bądźmy razem w domu". Radomszczanka stała się rozpoznawalna. Nie ma tygodnia, by o niej i jej kolegach z "Sanatorium" nie rozpisywały się plotkarskie portale.