Projekt nazwania placu im. WOŚP w Łodzi. Jerzy Owsiak prosi, by radni się nie kłócili. Pomnik-lustrzane serce u zbiegu Ogrodowej z Zachodnią

Pomnik WOŚP w Łodzi

Ogłoszenie projektu postawienia pomnika było w poniedziałek (18 października) okazją do spotkania Hanny Zdanowskiej, prezydent Łodzi, z Jerzym Owsiakiem, prezesem Fundacji WOŚP. Zgodnie z projektem, pomnik to wysokie na 3,5 metra serce ze stali polerowanej na wysoki połysk, co da lustrzany efekt: będzie ono odbijać zarówno okoliczne budynki, jak i osoby spacerujące dookoła.

Rzeźbę wykona grupa artystów z Londynu, która wcześniej stworzyła podobne realizacje w Norwegii, Dubaju, czy w Wielkiej Brytanii. Jej montaż jest zaplanowany na koniec marca, aby zbiegł się w czasie z ogłoszeniem wyniku 30. Finału WOŚP. Do tego czasu plac stanie się bardziej zielony. To część to porozumienia właściciela hotelu z władzami miasta, w wyniku którego jedna trzecia powierzchni placu będzie pokryta roślinami, w tym drzewami.

Sponsor pomnika to miasto Łódź. Cena zamówienia nie jest jeszcze znana, bo trwają negocjacje z londyńskim studiem.