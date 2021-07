Protest pod katedrą. Łódzcy społecznicy chcą, by Kościół przeprosił za to, co stało się z dziećmi w Kanadzie. Doszło do incydentów Alicja Zboińska

Kilkunastu łódzkich społeczników protestowało w niedzielne wczesne popołudnie przed katedrą w Łodzi. Domagają się od Kościoła katolickiego przeprosin za to, co stało się z dziećmi rdzennych mieszkańców Kanady. Doszło do niewielkich spięć z wiernymi, którzy wyszli z sumy. Interweniowała policja.