Protest związkowców z ZWiK i GOŚ. "Ratujmy nasze miejsca pracy!". Pracownicy boją się upadku miejskich spółek!

Podstawowy postulat związkowców jest adresowany do prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej (PO), by zmniejszyła czynsz dzierżawny, które obie spółki odprowadzają do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej i budżetu miasta za korzystanie z sieci wodno-kanalizacyjnej. W 2020 r. ZWiK zapłacił ponad 92 mln zł, a GOŚ 24 mln zł. Obie spółki zanotowały straty za zeszły rok: ZWiK blisko 6 mln zł, a była to pierwsza strata w 95 letniej historii firmy, natomiast minus GOŚ wyniósł blisko 3 mln zł. Tymczasem ŁSI, który czynsz z obu spółek m.in. reinwestuje w modernizację sieci, zanotowała zysk blisko 2,5 mln zł.

Załoga jest zdesperowana, bo panuje przekonanie, że podwyższony czynsz dzierżawny doprowadzi naszą spółkę do upadku - mówi Bogdan Mądry, przewodniczący związku zawodowego Transport Plus. - Nas dziesięć lat temu władze miasta przekonywały jaką świetną perspektywą byłaby prywatyzacja ZWiK. To się nie udało dzięki uporowi załogi, ale jeśli nasza spółka wciąż będzie przynosić straty, a na to się niestety zapowiada, to za chwilę usłyszymy, że ZWiK jest nierentowny i trzeba nas sprzedać.