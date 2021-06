Protest. Związkowcy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji przyszli z taczkami pod Urząd Miasta Łodzi ZDJĘCIA

Związkowcy protestowali dwa tygodnie temu, a teraz przyszli pod UMŁ. Dlaczego? Bo to tam urzęduje prezydent Łodzi Hanna Zdanowska (PO). Prezydent podniosła czynsz dzierżawny, który ZWiK odprowadzaja do Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej za korzystanie z sieci wod-kan. Czynsz ZWiK, w części także dla miasta Łódź, wyniósł ponad 92 mln zł, a za 2020 r. spółka zanotowała blisko 6 mln zł i to po raz pierwszy w swej 95 letniej historii. Tymczasem ŁSI, które część czynszu wkłada w modernizację i budowę nowych odcinków sieci, była na plusie 2,5 mln zł.

Związkowcy domagają się nie obniżenia czynszu, a oddania sieci pod zarząd ZWiK. Miasto Łódź chce połączyć ZWiK i Grupową Oczyszczalnię Ścieków w jedną spółkę, związki zawodowe ZWiK (cztery z sześciu), są zdania, że wysokość czynszu i nieprzekazania infrastruktury do ZWiK, doprowadzi spółkę do upadku, nie chcą także zwolnień w załodze. Prezes ZWiK Jacek Kaczorowski zapowiedział, że spółka do końca roku chce ograniczyć zatrudnienie z 996 do 900 pracowników.