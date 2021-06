Przed ŁKS mecze z Tychami i Arką. Czy szuka trenera?

Będzie to spotkanie pierwszej rundy barażowej o awans do PKO Ekstraklasy. Początek meczu, którego gospodarz nie jest jeszcze znany, o 20.30. O 18 powinno rozpocząć się starcie trzeciej drużyny w tabeli rundy zasadniczej szóstą. Triumfatorzy tych potyczek spotkają się 20 czerwca na boisku drużyny będącej wyżej w tabeli rundy zasadniczej (20.40). Zwycięzca awansuje do elity. Podczas baraży sędzia główny będzie mógł korzystać z systemu VAR.

Tymczasem pojawiły się doniesienia, że klub z alei Unii 2 poszukuje nowego trenera i jest blisko podsiania umowy z Markiem Gołębiewskim, byłym szkoleniowcem drugoligowej Skry Częstochowa. Byłym, bo od połowy mają za wyniki drużyny zajmujące szóste miejsce w tabeli odpowiadają Konrad Gerega oraz Jacek Rokosa. - Pierwsze słyszę, że mam być trenerem ŁKS Łódź - mówi szkoleniowiec. - Nic mi na ten temat nie wiadomo, nikt z Łodzi ze mną nie rozmawiał na ten temat, zresztą ŁKS ma dobrego szkoleniowca. Co więcej, nie wybieram się w najbliższym czasie do Łodzi. Jeśli się ktoś odezwie, to porozmawiamy, bo jestem obecnie bez pracy.

Nie wydaje się, żeby trener kłamał, choć w piłce nożnej, tym bardziej na naszym krajowym podwórku, wszystkie chwyty są dozwolone.W każdym razie pojawiają się sygnały, że sternicy klubu z alei Unii 2 rozglądają się za nowym szkoleniowcem. Może warto jednak poczekać, bo sezon wciąż trwa?

Tymczasem ełkaesiacy przygotowują się do niedzielnego starcia z Tychami. Z zespołem prowadzonym przez Marcina Pogorzałę i Pawła Drechslera ćwiczy aż pięciu piłkarzy z zespołu czwartoligowych rezerw, a są to Mikołaj Lipień (7 goli), Dariusz Gmosiński (6), Mateusz Bąkowicz (7), Tomasz Kucharski (0) oraz Aleksander Ślęzak (17). Ten ostatni jest kapitanem ŁKS II i jednocześnie najskuteczniejszym graczem tego zespołu.

Zajęcia po operacji kolan wznowił natomiast Samu Corral. Hiszpański napastnik doznał urazu na początku zimowego okresu przygotowawczego i wiosną nie pojawił się ani raz na boisku. Na razie zaczął lekko trenować . W tym sezonie nie będzie grał.

Sztab szkoleniowy ŁKS będzie miał do dyspozycji wszystkich obecnie najlepszych piłkarzy. Będzie to natomiast 11 w historii oficjalne starcie obu tych ekip. Bilans jest korzystny dla tyszan, którzy wygrali trzy mecze. Łodzianie byli górą dwukrotnie, a pięć spotkań kończyło się wynikiem remisowym. Bilans bramkowy to 13-8 dla tyszan, którzy 20 lutego wygrali na alei Unii 2 mecz 17. kolejki I ligi 3:0 (1:0). ą