Przed meczem z Alba Blaj dziś obejrzymy pewną wygraną Grot Budowlanych Łódź

To nie jest pierwsze spotkanie obu drużyn w obecnym sezonie. Nasz zespół z opolankami rozegrał dwa tie-breaki, które zakończył na swoją korzyść. Najpierw w 1/8 TAURON Pucharu Polski. Wówczas najlepszą zawodniczką meczu została wybrana Monika Fedusio. Następnie w 4. kolejce TAURON Ligi. Po tym spotkaniu wyróżniono Justynę Łysiak.

Podopieczne Macieja Biernata podbudowane ostatnimi zwycięstwami w Pucharze CEV liczą na utrzymanie zwycięskiej passy z europejskich pucharów. - To na pewno będzie wymagające spotkanie. Środek tabeli jest dość ciasny. Między zespołami są małe różnice punktowe. To też będzie bardzo ważny mecz dla nas. One będą chciały się zrewanżować a my zrobimy wszystko by nie dopuścić do porażki. Czeka nas zacięty mecz. Mam nadzieję, że na naszą korzyść - mówi Julia Kąkol.

W tabeli TAURON Ligi, nasze rywalki zajmują ostatnie miejsce. UNI Opole po 13. kolejkach zapisało zapisało na swoim koncie 10 punktów (3 zwycięstwa i 10 porażek). Grot Budowlane Łódź z 14 punktami sklasyfikowane są na 6. pozycji (5 zwycięstw i 7 porażek).