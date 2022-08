Przemaszerował 66 km na swoje 66 urodziny. W Lesie Łagiewnickim

Zamiast tortów z milionami kalorii i innych używek, ci łodzianie, którzy preferują aktywne spędzanie czasu zupełnie inaczej zorganizowali urodziny. Teraz mają wielką satysfakcję. I zdrowie.

Jaka była ta wyjątkowa impreza urodzinowa? Start nastąpił w sobotę o 7.15 rano.

- Wpadłem na taki pomysł zimą - opowiada bohater wydarzenia Ryszard Zieliński. - Zacząłem chodzić o kijkach z chwilą przejścia na emeryturę, czyli rok temu. Zaczynałem od dystansów 5, 10 kilometrów. Bardzo się w to chodzenie wciągnąłem. Maszerowanie z kijkami stało się moją pasją. Zamarzyło mi się, aby swoje 66. urodziny spędzić w wyjątkowy sposób. Zrobię to co kocham. Mój kolega i trener Przemysław Stupnowicz zorganizował mój marsz uroczyście, nadał temu rozgłos i rangę. Było chyba kilkadziesiąt osób, wielu chodzących o kijkach, ale także biegających i spacerujących. Było mi bardzo przyjemnie, ja nie pamiętam takich urodzin.