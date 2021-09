Przemierzają Polskę, by pomóc chorej Kindze. Jacek Balcerak z kotem Parysem byli w Piotrkowie ZDJĘCIA

Człowiek z kotem przemierzają Polskę, by pomóc chorej Kindze. Byli w Piotrkowie

Jacek Balcerak pochodzi z Tłuszcza koło Warszawy. To człowiek o wielkim sercu - kiedy dowiedział się o walce 14-letniej obecnie Kingi o to, by stanąć na nogi, postanowił pomóc. W ubiegłym roku samotnie przepłynął kajakiem 1000 kilometrów Wisłą i przeszedł 350 kilometrów Wybrzeżem Bałtyku, by promować zbiórkę pieniędzy na operację i leczenie Kingi. Udało się wówczas uzbierać blisko 80 tys. zł.

Tym razem celem jest przejście 700 kilometrów ze wschodu na zachód Polski. Ze Sławatycz pan Jacek i kot Parys wyruszyli 25 sierpnia. Codziennie pokonują około 30 kilometrów. Nocują w namiocie.