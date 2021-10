Przepisy na potrawy z cukinii i kabaczka? Cukinia w zalewie, cukinia w cieście, cukinia faszerowana 20.10.2021

Przepisy na cukinię i kabaczka

Cukinia jest nie tylko lekkostrawnym, ale i delikatnym w smaku warzywem. – Cukinia nie musi nam się kojarzyć wyłącznie z dodatkiem do leczo czy potrawką z piekarnika. Możemy ją podać także w formie makaronu! Długie, cienkie nitki uzyskamy za pomocą specjalnej obieraczki lub temperówki. Cukiniowy makaron doskonale będzie komponował się z kurczakiem w towarzystwie łagodnego sosu śmietanowego. Danie efektowne, proste w wykonaniu i niesamowicie smaczne – zapewnia Magdalena Jarzynka-Jendrzejewska, specjalista ds. żywienia, ekspertka kampanii "Warzywa i owoce – na szczęście!".

KABACZEK A CUKINIA, CZYM SIĘ RÓŻNIĄ?

Jaka jest różnica pomiędzy cukinią a kabaczkiem? Są to dwie nazwy tego samego warzywa. Cukinia pochodzi od włoskiego "zucchina" i znaczy tyle co mała dynia. Cukinia - kabaczek (z fr. courgette) na południowym wschodzie Polski - to odmiana dyni zwyczajnej. Kabaczków, cukinii jest bardzo dużo odmian, które różnią się znacznie i wyglądem i smakiem.