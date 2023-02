Przepisy na ziemniaczane przekąski. Serwuj ziemniaki w stylu fit

Domowe frytki

– Pieczenie ziemniaków na frytki, zamiast smażenia, pozwala w znaczący sposób zredukować ilość tłuszczu potrzebną do ich przygotowania. Frytki najlepiej podawać z ketchupem lub fit sosem – ten na bazie majonezu zastąpmy jogurtem naturalnym lub greckim. Dodając odrobinę soli i przyprawę curry, otrzymamy pyszny sos. Frytki staną się eleganckim daniem, gdy posypiemy je płatkami soli – mała zmiana, a zarówno wygląd, jak i smak – dużo lepszy – zapewnia Dota Szymborska.

Składniki (dla 4 osób):

0,75 kg ziemniaków do pieczenia,

3 łyżki oleju,

sól w płatkach lub sól morska.

Przygotowanie:

Rozgrzać piekarnik do maksimum (250 stopni). Ziemniaki obrać lub bardzo starannie umyć (szczoteczką), pokroić w grube słupki. W dużej misce wymieszać z olejem. Blachę do pieczenia wyłożyć folią aluminiową. Rozłożyć frytki tak, by leżały w jednej warstwie i nie dotykały się. Piec około 8 minut, potem pojedynczo przewrócić frytki na drugą stronę. Piec kolejne 8 minut. Uważając, by się nie poparzyć, wyciągnąć jedną frytkę i sprawdzić, czy jest upieczona.