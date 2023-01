Przestroga dla Widzewa. Dlaczego Jagiellonia stoi na krawędzi bankructwa?

– Jaka jest sytuacja Jagiellonii?

– Jest trudniejsza, niż zakładałem po pierwszym, wstępnym audycie. Niestety w międzyczasie wypadły nam z szafy, kolejne trupy. Walczymy o to, by być wiarygodnym partnerem dla kontrahentów i zawodników. Udaje nam się to, tylko dzięki zaangażowaniu i wsparciu ludzi dobrej woli, partnerów, sponsorów, akcjonariuszy.

– Wróćmy do pieniędzy. Obecna sytuacja klubu w stosunku do tej sprzed roku się poprawiła?

– Nie. Nie jest lepiej. Stoimy w miejscu. Powtórzę… z czego wynikał problem finansowy? Z tego, że w dobrej wierze, celując w podtrzymanie świetnych wyników ligowych, klub zaciągał spore, wieloletnie zobowiązania. Zbudowano ośrodek treningowy i rozbudowano akademię. Koszty funkcjonowania bardzo urosły, a zmalały w tym samym czasie przychody. Od kilku sezonów klub nie sprzedał też zawodnika za poważną sumę. To wszystko doprowadziło do sytuacji, w której rok zakończyliśmy na pokaźnym minusie. Racjonalizujemy koszty, szukamy różnych sposobów finansowania i staramy się promować utalentowanych zawodników. By to "zażarło", potrzeba czasu i szczęścia.