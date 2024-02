Przetargi na nowe drogi rowerowe do budowy w 2024 roku w Łodzi: na ulicach Waltera-Janke, Braterskiej i w śladzie Kolei Scheiblerowskiej

Do przyszłego poniedziałku (19 lutego) mogą się zgłaszać chętni do stworzenia ciągu pieszo- rowerowego wzdłuż ul. Waltera-Janke na łódzkiej Retkini. Ogłoszony przez Zarząd Inwestycji Miejskich przetarg ma objąć zaprojektowanie i wybudowanie ciągu po wschodniej stronie ulicy na odcinku między ul. Obywatelską a al. Wyszyńskiego. Wykonawca będzie musiał zaprojektować i wykonać światła, przejazdy oraz przejścia dla pieszych przez skrzyżowania z ulicami Bratysławską i Wyszyńskiego, a także odwodnienie terenu. Zagospodarowane na nowo będą też tereny zielone przylegające do ciągu, m.in. oświetlony będzie skrót do ulicy Nad Karolewką, pojawią się ławki i kosze na śmieci.

Wykonawca na projekt i prace budowlane będzie mieć 10 miesięcy. To oznacza, że droga powstanie najpóźniej do przyszłego roku, zastąpi niebezpieczne pasy dla rowerzystów i w bezpieczny sposób połączy istniejące fragmenty dróg rowerowych pozwalając na płynny przejazd od al. Mickiewicza i Bandurskiego aż do Obywatelskiej i dalej do al. Politechniki.