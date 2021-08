Przy Piotrkowskiej była kawiarnia Hortex, jest kolejny sklep Żabka w Łodzi

Chodzi o zabytkową kamienicę u zbiegu ul. Piotrkowskiej 108 i pasażu Schillera w centrum miasta, w której na parterze przez wiele lat znajdowała się otwarta wiosną 1976 roku kawiarnia „Hortex”. Potem było Hort Cafe, a teraz jest tam „Żabka”. Czy jej pracownicy pamiętają legendarną kawiarnię?

Pracownicy "Żabki" zbyt młodzi, aby pamiętać "Hortex"

[cyt]- Niestety, nie pamiętam. To odlegle czasy. Tym bardziej, że pochodzę spod Piotrkowa Trybunalskiego i w Łodzi mieszkam od niedawna. Oczywiście słyszałam, że kiedyś w tym miejscu był „Hortex”. Jeśli zaś chodzi o obecny sklep „Żabka”, to został on tutaj przeniesiony z budynku stojącego po drugiej stronie ul. Piotrkowskiej – mówi sprzedawczyni Patrycja Kukulska.[cyt]

Ażurowa kamienica na horyzoncie

Wszystko wskazuje na to, że „Żabka” będzie miała oryginalne towarzystwo. Otóż przy budynku z „Horteksem”, w miejscu po dawnym jego ogródku, ma być postawiona przez UMŁ ażurowa kamienica z tarasami widokowymi – pierwsza w Polsce i jedna z nielicznych na świecie. Jej projektantem jest architekt miasta Marek Janiak.