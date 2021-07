Przygotowano projekt rewitalizacji Starego Rynku w Łodzi. Mają się na nim pojawić giełdy kwiatów, targi i wystawy plenerowe

Inwestorzy z magistratu zakończyli etap projektowania i przygotowują się do przetargu, który wyłoni wykonawcę robót. Te zaś mają się zacząć jeszcze w tym roku.

- Remont to początek zmian tego miejsca, zapomnianego i pozbawionego życia. To się zmieni i Stary Rynek stanie się po przebudowie jedną z największych atrakcji nie tylko dla łodzian, ale również dla turystów. Historia tego miejsca jest trudna, szczególnie gdy odnosimy się do czasów II wojny światowej. To tutaj był teren getta, który wyburzono wraz z synagogą. W miejscu zniszczonych kamienic założono park i wybudowano nowe kamienice. Teraz jesteśmy tutaj z programem rewitalizacji, w który zaangażował się już sektor prywatny. Skrzyżowanie ulicy Zachodniej z Ogrodową odzyskało dwa narożniki, a przy ulicy Drewnowskiej powstają setki mieszkań. Miasto przebuduje też ulicę Północną i plac Wolności, który pierwszy raz w swojej historii stanie się zielony – zapowiada wiceprezydent Łodzi Adam Pustelnik.