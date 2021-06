Przysięga w 15. Sieradzkiej Brygadzie Wsparcia Dowodzenia ZDJĘCIA

Cykl szkolenia trwał jeden miesiąc i podczas tego okresu żołnierze poznają arkana sztuki wojskowej - mówi płk. Wojciech Daniłowski, dowódca 15. Sieradzkiej Brygady Wsparcia Dowodzenia. - Doba podczas szkolenia trwała od 6 do 22.Wszyscy którzy przybyli dotrwali do przysięgi. Część z nich pełnić będzie zawodowo służbę wojskową. Już rozpoczęły się przygotowania i we wrześniu z niektórymi spotkamy się w brygadzie. Jeśli chodzi o dzisiejszą uroczystość to pierwsza taka po covidze, co bardzo nas cieszy. Są rodzice żołnierzy, bliscy. Większość żołnierzy jest zaszczepionych drugą dawką. W lipcu planujemy ponownie przysięgę żołnierzy ochotników z klas mundurowych, którzy będą tu dwa tygodnie, a w sierpniu prawie 100 żołnierzy. Zachęcam do pracy w brygadzie, serdecznie zapraszam, są miejsca, warto się zgłaszać.

15. Sieradzka Brygada Wsparcia Dowodzenia kultywuje tradycje 31. Pułku Strzelców Kaniowskich, który przybył do Sieradza w październiku 1935 roku. Pod obecną nazwą funkcjonuje od 1 stycznia 2003 roku. Podporządkowana jest Dowództwu Garnizonu Warszawa.