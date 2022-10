Puchar Cev. Awans PGE Skry Bełchatów i można przystępować do... Projektu w PlusLidze

Podopieczni bełchatowskiego trenera Joela Banksa awansowali do kolejnej fazy rozgrywek. Po wygranej w Apeldoorn 3:0 (16, 13, 19) szkoleniowiec PGESkry zdecydował się posłać na boisko kilku zawodników, którzy do tej pory grali mniej. W pierwszym składzie pojawili się Wiktor Musiał, Dawid Gunia oraz Robert Milczarek. Wżadnym wypadku gra PGESkry nie ucierpiała i nasz zespół zdecydowanie górował nad rywalami. Zabrakło Mateusza Bieńka, Aleksandara Atanasijevicia, Kacpra Piechockiego, Filippo Lanzy. Zmiennicy doskonale wywiązali się ze swej roli.

Spotkanie rozpoczęło się od minuty ciszy poświęconej pamięci zmarłego kilka dni temu Tomasza Wójtowicza - legendarnego polskiego siatkarza, mistrza świata i mistrza olimpijskiego.

Bełchatowianie w 1/16 finału zagrają z Chaumont VB 52 Haute-Marne. Pierwszy mecz 10 listopada o godz. 18.

W sobotę natomiast bełchatowianie zagrają we własnej hali mecz szóstej kolejki PlusLigi z Projektem Warszawa. Po pięciu kolejkach PGESkra ma na koncie trzy zwycięstwa i dwie porażki, a Projekt – odwrotnie: dwa zwycięstwa (nad Barkom Każany Lwów 3:2 i z Cuprum Lubin 3:1) oraz trzy porażki. Bełchatowianie są faworytem tego spotkania. Wrócą do zespołu podstawowi gracze.

Nie bez znaczenia będzie też doping kibiców, zapraszamy więc do hali w Bełchatowie.

PGE Skra Bełchatów - Draisma Dynamo Apeldoorn 3:0 (25:18, 25:16, 25:19)

PGE Skra: Wiktor Musiał 17, Dawid Gunia 9, Karol Kłos 4, Dick Kooy 6, Lukas Vasina 10, Grzegorz Łomacz 2, Robert Milczarek (l) oraz Jakub Rybicki 1, Mihajlo Mitić, Bartłomiej Janus.

Trener: Joel Banks.