Puchar CEV Bełchatowie. PGE Skra zagra z francuskim Chaumont Volley-Ball 52

W 1/32 finału bełchatowianie pokonali holenderskie Dynamo Apeldoorn dwa razy po 3:0. Chaumont w ostatnim meczu ligi francuskiej wygrało na wyjeździe z Paris Volley 3:1 i jest liderem tabeli. W siedmiu meczach odniosło sześć zwycięstw.

Trwa sprzedaż biletów na to spotkania. Można je kupować przez stronę https://bilety.skra.pl/, w Sklepie Kibica w hali Energia (poniedziałek - piątek 8:00 - 14:00) oraz na wyspie handlowej PGE Skry w Galerii Olimpia (poniedziałek - piątek 14:15 - 18:00).

Przypominamy jednocześnie, że osobom posiadającym karnet na sezon 2022/2023 przysługuje darmowe wejście na mecze Pucharu CEV. Aby otrzymać bezpłatną wejściówkę, należy zgłosić się do sklepu w hali Energia lub do punktu handlowego w Galerii Olimpia w godzinach ich pracy i okazać aktualny karnet.