Puchar CEV. Siatkrze PGE Skry Bełchatów bliżej europejskiego finału

Pechowo przegrała PGE Skra pierwszego seta. Bełchatowianie prowadzili już 21:17, ale jednak końcówka należała do gości, którzy wygrali do 24. W drugim secie, choć było 19:19, lepiej na finiszu partii grali gospodarze i wygrali do 22.

Trzeci set należał zdecydowanie dla podopiecznych trenera Slobodana Kovaca. PGE Skra wygrała do 20 i goście mieli tylko nadzieję do stanu 17:17. Później nie mieli najmniejszych szans. Bardzo skutecznie grali Robert Taht i Aleksandar Atanasijević.

Jednak francuski zespół nie zamierzał się poddawać i prowadził w czwartej partii 12:9. Lider ligi francuskiej grał dobrze. Prowadził później 15:12, ale bełchatowianie starali się odrobić straty i przegrywali tylko 17:18. Niestety, goście znów odskoczyli i prowadzili 21:17. Podopieczni trenera Marcelo Fronckowiaka nie mogli być pewni wygranej. Siatkarze PGE Skry odrobili dwa punkty (19:21, 22:24), ale nie dali rady w końcówce. Konieczny był tie-break.

Bełchatowianie zaczęli od prowadzenia 5:2 i 7:4. Po zmianie stron PGE Skra przeważała - 9:6, ale po trzech akcjach rywali zrobiło się 9:9. Goście wyszli nawet na jednopunktowe prowadzenie 11:10. Bełchatowianie zagrali jednak koncertowo w końcówce. Rozbili rywala 15:13 i cały mecz 3:2

W rewanżu 2 marca PGE Skra musi wygrać trzy sety. Albo wygrać trzy w normalnym spotkaniu, albo zwyciężyć w złotym secie po ewentualnej porażce 2:3. To jest do zrobienia. PGE Skra jest bliżej finału Pucharu CEV.

PGE Skra Bełchatów - Tours VB 3:2 (24:26, 25:22, 25:20, 22:25, 15:13).

PGE Skra: Milad Ebadipour 8, Mateusz Bieniek, Aleksandar Atanasijević 17, Robert Taht 23, Karol Kłos 14, Grzegorz Łomacz 1, Kacper Piechocki (l) oraz Damian Schulz 1, Mikołaj Sawicki 6, Dick Kooy 5. Trener: Slobodan Kovac.