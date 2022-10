Punktowy rekord Master Pharm Rugby Łódź. Czy ta forma wystarczy na lidera? Zdjęcia

Jak na lidera tabeli przystało, rugbiści Master Pharm Łódź zdeklasowali Pogoń Siedlce. Wygrali 83:7, czyli w najwyższym w tym sezonie stosunku punktowym. Taki wynik robi wrażenie. Choć trzeba pamiętać, że w tym sezonie Pogoń nie stanowi żadnej przeszkody dla rywali.

Łodzianie zdecydowanie przeważali od pierwszego do ostatniego gwizdka sędziego. W przerwie meczu, gdy nasi rugbiści prowadzili 54:0, trenerzy dokonali czterech zmian w składzie, drużyna nie grała już z tak wielkim zaangażowaniem i tylko temu należy przypisać fakt, że wygrana nie była jeszcze wyższa. Ale przecież nie o to chodzi.

Za tydzień drużynę Master Pharm Rugby Łódź czeka o wiele trudniejsze zadanie – mecz z mistrzem Polski Orkanem w Sochaczewie. Z taką formą łodzianie są w stanie utrzeć nosa faworytom.

MPV spotkania z Pogonią Siedlce zostali: dwaj zawodnicy Master Pharm Rugby Łódź Krzysztof Justyński i Eryk Chain. Nagrody na stadionie Łodzianki wręczał dyrektor sportowy Budowlanych SA – Mirosław Żórawski.

Master Pharm Rugby Łódź – Pogoń Siedlce 83:7 (54:0)

Punkty dla łodzian: Kamil Brzozowski 23, Vitalii Kramarenko, Eryk Chain, Patryk Chain, Krystian Pogorzelski po 10, Krzysztof Justyński, Szymon Wlaźlak, Dmytro Prodeus, Przemysław Dobijański po 5.

Master Pharm Rugby Łódź: Vitalii Kramarenko, Cezary Plesiński, Robert Kacprowicz, Piotr Karpiński, Oleksandr Szewczenko, Eryk Chain, Krzysztof Justyński, Patryk Olejnik, Elguja Kikvadze, Kamil Brzozowski, Przemysław Dobijański, Patryk Chain, Polomea Kata Finau, Dmytro Prodeus, Krystian Pogorzelski. Rezerwowi: Davit Nibladze, Toma Mchedlidze, Szymon Witkowski, Łukasz Chain, Hubert Lewandowski, Szymon Wlaźlak, Szymon Krupa. Trenerzy Przemysław Szyburski i Mirosław Żórawski.

Inne mecze:

UP Fitness Skra Warszawa – KS Posnania Poznań 101:7 (49:7), RC Arka Gdynia - RzKS Juvenia Kraków 33:45 (12:21), RC Lechia Gdańsk - MKS Ogniwo Sopot, Edach Budowlani Lublin - RC Orkan Sochaczew (wynik podamy jutro).

1.Master Pharm Łódź522255-50

2.Skra Warszawa521230-72

3.Budowlani Lublin41687-43

4.Ogniwo Sopot415178-48

5.Lechia Gdańsk415144-67

6.Orkan Sochaczew413169-75

7.Juvenia Kraków56101-150

8.Arka Gdynia55122-192

9.Pogoń Siedlce 5041-289

10.Posnania Poznań5051-302

RC Orkan Sochaczew - Master Pharm Rugby Łódź (sobota 08.10 godz.16.00)