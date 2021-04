Punkty szczepień powszechnych w Łodzi. Jak wygląda punkt w Hali Sportowej w Łodzi? ZDJĘCIA MT, GG

Gotowe są już punkty szczepień powszechnych w Łodzi. W całym mieście będą trzy takie punkty: w Hali Sportowej MOSiR przy ul. Skorupki 21, w Sport Arenie koło Atlas Areny i w Bionanoparku przy ul. Dubois 114/116. Jako pierwszy już we wtorek, 27 kwietnia ma zacząć pracę punkt w Sport Arenie, pozostałe prawdopodobnie na początku maja. My zajrzeliśmy do punktu szczepień w hali MOSiR. Zobaczcie zdjęcia!