PZPN przejmuje od nowego sezonu III ligę

- Dzięki temu rywalizacja trzecioligowa znacznie zyska na prestiżu - uważa AdamKaźmierczak, prezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej i jednocześnie członek zarządu PZPN. - Za rozgrywki odpowiadał będzie Departament Piłkarska Profesjonalnego PZPN. Dla kibiców, piłkarzy i w dużej mierze także dla klubów nie niesie to z sobą wielkich zmian. Centrala przejmie na siebie opłaty za obserwatorów. Komisja Dyscyplinarna będzie ponadto wymierzała kary dla trenerów i piłkarzy za czerwone i żółte kartki. Tu więc nie liczyłbym na pobłażliwość, bo np. taki Pelikan Łowicz czy Lechia Tomaszów Mazowiecki będą tak samo traktowane jak choćby ŁKS Łódź, Widzew czy GKS Bełchatów.

W sezonie 2021/2022 w grupie pierwszej III ligi grać ma 18 drużyn. Do II ligi awansuje jedynie mistrz. Do przynależnych terytorialnie grup IVligi spadają bezpośrednio trzy najsłabsze ekipy. Trzeba jednak pamiętać, że spadkowiczów może być więcej, a jest to zależne od tego, czy z II ligą pożegnają się zespoły z okręgów łódzkiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, a więc tworzących grupę pierwszą III ligi.

Dodajmy, że licencje na nowy sezon przyznają nadal wymienione okręgi. Kluby są w trakcie składania wniosków i mają czas do końca maja. Na początku czerwca powinniśmy poznać decyzję komisji. Sezon ma wystartować 7 sierpnia. ą