Rada Miejska odrzuciła skargę radnego na prezydent Łodzi. Padły mocne słowa: "Jest pan chory i dyspozycyjny"

Dyskusja - w dwóch turach - trwała kilka godzin i miała dość wysoką temperaturę, bo w istocie tematem były uprawnienia miejskich radnych. Dyba-Bojarski poskarżył się na arogancję urzędników Urzędu Miasta Łodzi. 16 października złożył interpelację w sprawie Łódzkiego Szlaku Filmowego, a miała związek "z rażącymi błędami merytorycznymi w czasie jego prezentacji przez Prezydent Miasta oraz urzędników, które kompromitowały ideę szlaku" - jak napisał w skardze. Odpowiedź nadeszła 31 grudnia, nie dotrzymano zatem 14-dniowego terminu odpowiedzi, a przedłużenia terminów - zdaniem radego - nie miały uzasadnień. Jako, że odpowiedź na interpelację "w części w ogóle nie została udzielona", Dyba-Bojarski złożył kolejną w tym samym temacie. do 20 kwietnia, czyli dnia złożenia skargi na prezydent, w ogóle nie uzyskał odpowiedzi.

Na komisji skarg, wniosków i petycji uznano, że skarga jest bezzasadna, a poza tym dotyczy sprawy niezbyt istotnej. Skargę referował na sesji szef komisji skarg Kamil Deptuła (KO), a seria pytań i odpowiedzi będzie długo pamiętana w kuluarach Rady Miejskiej. Radny Władysław Skwarka (Łódzka Lewica) Deptułę nazwał "chorym" i "dyspozycyjnym", bo jak stwierdził przez 31 lat w Radzie Miejskiej nie spotkał się z sytuacją, by jeden radny mówił drugiemu, jakie są jego uprawnienia, czy też formalnie uznał, że jakaś interpelacja nie dotyczy istotnej sprawy. Maciej Rakowski(ŁL) stwierdził, że pamięta czasy, gdy wszystkie odpowiedzi nadchodziły terminowo, a urzędnicy potrafili jeszcze informacje uzupełniać, skargę Dyby-Bojarskiego, a w zasadzie dość przewidywalny wynik głosowania uznał za kolejny symbol wyzbywania się przez radnych uprawnień. Sam Dyba-Bojarski stwierdził, że w takiej sytuacji radni doczekają się czasów, w których odpowiedzi uzyskają po roku, bo "jakiś urzędnik uzna, że interpelacja dotyka nieważnej sprawy", a rola radnego zejdzie do roli petenta w urzędzie. Przewodniczący Deptuła bronił odrzucenia skargi, bo w odpowiedzi do prezydent wskazano, by zwracała uwagę na dotrzymywanie terminów, a nawet by przeszkolono urzędników.